Озвучили условия вступления Украины в Евросоюз

Украина и Евросоюз: назвали условия вступления. Фото: Волна

Один из высокопоставленных чиновников Европейского союза заявил, что для вступления в ЕС Украина должна выполнить несколько условий.

Он призвал Украину выполнить соглашение об ассоциации и программу реформ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас связывает с Украиной подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и сейчас мы должны делать все возможное, чтобы оно стало историей успеха", - заявил чиновник.

Украина как европейская страна может претендовать на членство в ЕС, но пока этот вопрос "не стоит на повестке дня".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может все время находиться за пол шага к членству в ЕС и НАТО.