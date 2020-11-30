Озвучили прогноз по карантину выходного дня

Минздрав вероятно не будет продолжать сроки карантина выходного дня, действовал в Украине в ноябре. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения не намерено продлевать карантин выходного дня.

О его предварительные результаты станет известно на этой неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста. Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", - рассказал Степанов.

По его словам, уже заметна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавируса.

На вопрос будут продолжать карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360. По состоянию на утро 30 ноября имеем 732625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.