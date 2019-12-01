Озвучили главную цель встречи Путина с Зеленским

Путину и Зеленскому необходимо решить газовые дела Фото: УНИАН

Прессекретар президента России Дмитрий Песков рассказал об основной цели встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, до этого президенты общались "весьма и весьма неплохо" по телефону. Такое мнение он высказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Будет попытка найти какие-то решения. Есть проблемы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить", - сказал прессекретар лидера РФ.

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Прессекретар президента России также уточнил, что обсуждение встречи носит рабочий характер и в ней заинтересованы обе стороны.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения", - подчеркнул Песков.

Недавно Путин и Зеленский имели телефонный разговор, во время которой лидеры подробно обсудили газовую проблематику.