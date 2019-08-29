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четверг, 29 августа 2019 13:47

Ответственность за избиение журналистов и рейдерство на Харьковщине несет власть области - Фельдман

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Ответственность за избиение журналистов и рейдерство на Харьковщине несет власть области - Фельдман
Нардеп Александр Фельдман прокомментировал нападение на журналистов 112 канала в Харьковской области. Фото: Лига.нет

Из-за неэффективного управления, нежелания решать горячие проблемы со стороны властей в Харьковской области появляются такие проблемы, как нападения на журналистов, рейдерство, обвалы мостов, незаконная вырубка лесов и т.д., считает народный депутат Украины Александр Фельдман.

Об этом он сообщил изданию, комментируя нападение на журналистов 112 канала в Харьковской области.

"В Харьковской области нет эффективной дееспособной власти, увы, поэтому отдельные одиозные личности потеряли чувство страха, границ вседозволенности. Безусловно, нападавшие на журналистов 112 канала должны быть установлены и наказаны. Но к сожалению, ситуация в области намного хуже, чем это нападение", - заявил Фельдман.

По данным народного депутата, в последние время в Харьковскую область вернулись некоторые негативные явления, такие как запугивания оппонентов, рейдерство, сведение счетов с помощью админресурсов.

"Результаты парламентских выборов стали оценкой избирателей властям Харькова, люди хотят перемен, потому что устали от того болота, которое устраивает властьимущих, но не устраивает харьковчан. К сожалению, прошло более 100 дней, все на своих местах, леса дальше вырубаются, журналистов избивают, рейдерство, как это происходит на крупнейшем рынке ТЦ "Барабашово", продолжается, нападения радикалов при прикрытии силовиков стали, к сожалению, нормой", - отметил Фельдман.

При этом, нардеп уверен, что властям не удастся замолчать все поданные факты, а виновные в незаконных действиях будут наказаны.

Ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что 28 августа в поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на его группу, которая снимала сюжет о хищении леса: машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали "скорую помощь".

Кроме того, 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" во время силового конфликта вокруг магазина, который арендует предприниматель – ветеран АТО, между ветеранскими организациями и бойцами Национального корпуса, произошло нападение на журналиста. Активисты Национального корпуса стреляли в сторону журналиста Вадима Макарюка, а потом догнали и избили его. Всего тогда пострадало девять человек.

espreso.tv
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