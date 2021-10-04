Отставка Разумкова: в аппарат Рады поступили подписные листы

В Верховной Раде запустили процесс отставки главы парламента Дмитрия Разумкова.

В аппарат поступили подписные листы, заявил Разумков в Telegram. Он обнародовал копию письма от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамії, где предложение об отставке поддержали 175 нардепов.

"Запускается процедура отзыва председателя Рады с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом! Тем, кто распространяет информацию о рассмотрении инициативы об отзыве уже в этот вторник или среду, хочу отметить эту процедуру", - написал Разумков.

Как только в аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве, запустят и соответствующую процедуру. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале.

Далее Рада определится путем голосования.

"Если предложение наберет 226 голосов - будет и новый глава парламента, если нет - продолжим работать", - добавил Разумков.

Автор: t.me/Dmytro_Razumkov_official

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2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.