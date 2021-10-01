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пятница, 01 октября 2021 02:00

Отставка Разумкова. Арахамия объяснил свою позицию

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Отставка Разумкова. Арахамия объяснил свою позицию
Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова. Фото: РБК-Украина

Отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова была инициирована из-за расхождения во мнениях с монобольшинством партии "Слуга народа".

"Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют – "холодная регламентная война". Ну, там маленькие мелочи, которые я даже не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Народ против" на канале "Украина 24".

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"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа". Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа", - заявил он.

Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии. Такая же участь может постигнуть и членов Кабинета министров, пояснил Арахамия.

В четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Арахамия собирает голоса за отставку Разумкова. Депутат заявил, что спикер не послушал фракцию, когда направил в Венецианскую комиссию законопроект президента об олигархах.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что Разумков действует некомандно.

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