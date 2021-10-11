Отрицаешь агрессию РФ - теряешь госнаграды: в Раде подготовили законопроект

Лиц, поддержавших российскую оккупацию Крыма, оправдывающих и публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, популяризирующих руководство государства-агрессора, надо лишать государственных наград.
Соответствующий законопроект № 6163 зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает "Чесно".
Документ инициировали депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", групп "Доверие" и "Партия "За будущее".
В целом 40 депутатов от всех фракций, кроме ОПЗЖ.
По сегодняшнему законодательству лишить госнаград практически невозможно.
Поэтому нардепы инициировали изменения, которые позволят восстановить справедливость и здравый смысл во время войны с РФ.
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Предлагают, что Верховная Рада и СНБО будут вносить на рассмотрение президента представление о лишении госнаград в случаях, когда награжденный совершил действия, направленные на:
- популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и его должностных лиц;
- оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины государством-агрессором, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины.
Или в случае, если правоохранительные органы установили связи награжденного с оккупационными силами и / или оккупационными администрациями государства-агрессора.
Решение о лишении наград принимает президент.
В Верховной Раде двух предыдущих созывов были подобные инициативы, но их не реализовали.
Народные депутаты, которые после оккупации полуострова стали коллаборационистами, до сих пор имеют государственные награды, в том числе звание Героя Украины.
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