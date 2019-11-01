Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады

С сегодняшнего дня парламентарии полностью переходят из бумажной на электронную регистрацию. Фото: УНИАН

Верховная Рада начнет работу с часа вопросов к правительству.

В зале зарегистрировались 307 народных избранников.

После общения с министрами запланировано объявление запросов парламентариев.

На повестке дня - более 20 документов. Первым к рассмотрению подготовили постановление о парламентских слушаниях на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

В первом чтении рассмотрят законопроекты о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; о добровольном объединении территорий общин.

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Ко второму чтению вынесли законопроекты о введении среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог; о совершенствовании деятельности Государственной пограничной службы Украины; об ответственности за фальсификацию лекарственных средств. Планируется также начать работу над инициативами уменьшения количества пластиковых пакетов в гражданском обороте.

С сегодняшнего дня парламентарии полностью переходят с бумажной на электронную регистрацию.