Отмена Избирательного кодекса: Рада отклонила постановление экс-"регионалов"

В Раде во время голосования было около 50 парламентариев. Фото: Reuters

Верховная Рада не поддержала постановление об отмене голосования за новый Избирательный кодекс, который парламент принял 11 июля.

Постановление поддержали 2 народных депутата, 38 проголосовали против.

Инициаторами отмены новых избирательных правил выступили нардепы из группы "Видродження" Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш, которые ранее были членами Партии регионов. Свою инициативу они аргументировали тем, что во время голосования якобы были факты кнопкодавства.

"Кроме того, данное решение принималось путем многократного повторного голосования в связи с отсутствием необходимого количества голосов народных депутатов", - говорится в пояснительной записке.

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11 июля Верховная Рада во втором чтении приняла Избирательный кодекс. Более 10 раз спикер Андрей Парубий ставил вопрос возвращения к поправкам на голосование. Парламентарии демонстрировали неготовность поддержать документ. Однако в итоге таки дали за него 230 голосов. Новый кодекс с 1 декабря 2023-го отменяет мажоритарку. Народных депутатов будут избирать по открытым партийным спискам. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 5% голосов.