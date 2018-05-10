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четверг, 10 мая 2018 12:28

Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича

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Участники акции "Нет! Выборам по закону Януковича" в поддержку избирательной реформы подписали меморандум о совместных действиях. Документ требует открытых списков на выборах в Верховную Раду в 2019-м. Об этом сообщает "Украинская правда".

Общественные активисты и политики договорились, что единственным требованием протеста будет введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками на выборах в Верховную Раду.

"Наша цель - путем мирного протеста в рамках действующего законодательства заставить Парламент выполнить свои предвыборные обещания и международное обязательство Украины", - отметили в меморандуме.

Меморандум подписали Общественные движения ЧЕСТНО, "Визволення", "Хвиля", ВО "Батькивщина", политическая партия "Гражданская позиция", "Демократический Альянс", "Европейская партия Украины", "Народный контроль", "Национальный корпус", объединение "Самопомич", ВО "Свобода", Киевская городская партийная организация партии "Сила людей", , а также народные депутаты Виктория Войцицкая, Леонид Емец, Светлана Залищук и Мустафа Найем.

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Организаторы отмечают, что меморандум остается открытым, поэтому подписать его может любой, кто поддерживает требования акции. Отказать в возможности приобщиться могут деятелям или организациям, в отношении которых возражения выразили минимум три подписанта. Любые другие требования является позицией тех, кто их высказывает, а не общей позицией подписантов.

Автор: "Украинская правда"
  Документ подписали политические партии и общественные активисты.
Документ подписали политические партии и общественные активисты.

Акция "Нет! Выборам по закону Януковича" стартует 15 мая на центральных площадях всех областных центров Украины, а 17 мая - в Киеве. Активисты требуют от парламента и Президента принять новый Избирательный кодекс в целом.

Верховная Рада имеет 24 пленарных дня, чтобы принять во втором чтении новый избирательный кодекс. Если этого не сделают на новой сессии процедуру принятия придется восстанавливать и есть угроза, что выборы в парламент в 2019 году пройдут по старому закону Януковича.

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10
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