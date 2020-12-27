От своего кума - в Кремле признались, кто сообщает Путину новости об Украине

Песков заявил, что Путин узнает все новости от Медведчука. Фото: Украинская правда

Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий, в частности, с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и своим кумом Виктором Медведчуком.

Путин прекрасно представляет, что происходит в Украине, заявил на российском телеканале пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", – сказал Песков.

Что касается контактов с нынешней украинской властью для урегулирования ситуации на Донбассе, то, по его словам, "сейчас никто особо и не звонит".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал почему звонит Путину

Ранее Михаил Ходорковский сообщил, что Владимир Путин готов оставить свой пост и уйти от дел, но не может чувствовать себя в безопасности.