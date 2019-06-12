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среда, 12 июня 2019 13:10

От "Слуги народа" ушел одиозный кандидат

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От &quot;Слуги народа&quot; ушел одиозный кандидат
В партии "Слуга народу" кандидат, связанный с Медведчуком, передумал идти в Раду. Фото: УНІАН

Два кандидата из проходной части списка парте "Слуга народу" не будут баллотироваться.

Это бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак (№33) и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт (№81), пишет LB.ua

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал в Facebook Спивак.

Он объяснил свое решение "ужасной грязью" в свою сторону.

Гутцайт заявил, что он не политик.

Дмитрий Спивак работает на телеканале кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука NewsOne.

О нем в Facebook написал волонтер Роман Синицын.

"Аналитик" или даже ведущий на NewsOne у Медведчука.

За свой долгий и тернистый трудовой путь успел побывать или баллотироваться от СДПУ(о), Трудова Україна, у Тимошенко был, у Королевской был в "Україна-Вперед" потом, в последний раз у Порошенко.

Если погуглить его то:

"Грантососы пожирают страну"
"Брат Ульяны Супрун – куратор ЦРУ по Украине"
"Европа, в которую мы идем, ставит памятники Жукову, а мы сносим"
"Санкции, которые вводят против России, только укрепляют ее экономику"
"В стране воцарились махновщина, страх, хаос и средневековье"
"Украина на пороге погромов?"
"Мы хотим восстановить истинную справедливость и показать правду руководителям нашей страны, которые пытаются переписать историю и стереть все факты нашей совместной истории между Украиной и Российской федерацией", - напоминает волонтер.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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