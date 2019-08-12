От прокурора-пианиста Кузьмина до невестки Билозир: ЦИК зарегистрировала первых нардепов

ЦИК зарегистрировала первых новоизбранных нардепов.

В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 народных депутатов, избранных в общегосударственном округе, и 20 нардепов - в одномандатных округах.

От политической партии "Слуга народа" зарегистрировано Алексея Устенко (№86 в избирательном списке партии), от "Европейская солидарность" - Руслана Князевича (№21) и Максима Саврасова (№22), от "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Юлия Иоффе (№12) и Рената Кузьмина (№35), пишет УНІАН

Также зарегистрировали народных депутатов, избранных в округах:

№15 - самовыдвиженка, невестка певицы Оксаны Билозир Лариса Билозир (Винницкая область)

№37 - самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (Днепропетровская область);

№46 - кандидат от партии "Опозиційна платформа - За життя" Федор Христенко, №51 - самовыдвиженец Александр Ковалев (Донецкая область);

№62 - кандидат от политической партии "Слуга народу" Игорь Герасименко, №64 - самовыдвиженец Владимир Арешонков, №66 - кандидат от "Слуга народу" Татьяна Грищенко (Житомирская область);

№71 - самовыдвиженец Валерий Лунченко (Закарпатская область);

№78 - кандидат от "Опозиційна платформа - За життя" Александр Пономарев (Запорожская область);

№88 - самовыдвиженец Андрей Иванчук (Ивано-Франковская область);

№102 - самовыдвиженец Олесь Довгий (Кировоградскаяобласть);

№107 - самовыдвиженец Александр Сухов (Луганская область);

№147 - самовыдвиженец Олег Кулинич (Полтавская область);

№155 - самовыдвиженец Виктор Мьялик (Ровенская область);

№162 - кандидат от "Слуга народу" Николай Задорожный (Сумская область);

№174 - самовыдвиженец Александр Фельдман (Харьковская область);

№192 - самовыдвиженец Александр Герега (Хмельницкая область);

№197 - кандидат от "Слуга народу" Александр Скичко, №198 - самовыдвиженец Сергей Рудик, №200 - самовыдвиженец Антон Яценко (Черкасская область).

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Ренат Кузьмин в годы президентства Виктора Януковича был заместителем скандального генпрокурора беглого Виктора Пшонки. Вел дела против Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-регионала Яна Табачника играл на рояле уголовную песню "Мурка".