Осенью Рада может стать импотентной

С приближением выборов президента Верховная Рада может превратиться в площадку для популизма. Фото: Николай Билокопытов, rada.gov.ua

Из-за обострения между БПП и "Народным фронтом" и приближением выборов президента Верховная Рада осенью может превратиться в "импотентную". Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"За 5 месяцев сессии парламент принял 150 разноплановых решений. Больше всего касались создания или перезапуска государственных институтов и оживление экономики.

Депутаты избрали председателя Нацбанка, членов Счетной палаты, омбудсмена, аудитора НАБУ, образовали Антикоррупционный суд. Поддержали 9 из 35 экономических законопроектов правительства. В частности, о валюте, стимулирования иностранных инвестиций, защиту прав бизнеса и интеллектуальной собственности.

Однако остались старые долги - обновить состав ЦИК и принять Избирательный кодекс. Они переходят на следующую сессию.

Депутаты будут заниматься не законами, а объявлением политических заявлений

Внутри коалиции между БПП и "Народным фронтом" происходит обострение и усиление противостояния. Это ставит под угрозу эффективную работу Верховной Рады. Негативно повлияет и приближение президентской кампании. Верховная Рада - идеальная площадка для публичной борьбы, депутаты будут заниматься не законами, а объявлением политических заявлений, критики, взаимных обвинений и популизмом.

С октября президент потеряет возможность распустить парламент, во 2-й половине месяца может произойти распад коалиции, а все депутаты перейдут в оппозицию "друг к другу." Тогда парламент станет законодательно "импотентным" и не сможет принять ни одного стратегического решения.

Перед выборами нардепы могут проголосовать за снятие неприкосновенности, так как это будет выгодно всем политическим силам. Скорее всего, проголосуют за редакцию Порошенко - сделать прикосновенным следующий парламент. Зато за Избирательный кодекс голосов нет. Те, кто избирался в округах, категорически отказываются за него голосовать. Из-за взаимного недоверия и ухудшения отношений внутри коалиции следующие выборы может организовать старый состав ЦИК во главе с Охендовским", - говорит Виктор Таран.

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13 июля Верховная Рада завершила восьмую сессию. В следующий раз депутаты соберутся в сессионном зале 4 сентября.