Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости

В комитете Марша защитников прокомментировали День Независимости. Фото: РБК

Офис президента Украины без согласования с активистами установил график мероприятий по случаю Дня Независимости в центре Киева.

"В Офисе президента озвучили план торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом Марша защитников не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - написал в Facebook член оргкомитета Марша защитников Украины Андрей Медведько.

По словам Медведько, 12 августа активисты расскажут, как намерены реагировать на случившееся.

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Напомним, в Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. В этом году празднование состоится в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны.