ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"

Дудкин выступал на подсанкционных телеканалах. Фото: ZIK

Прокремлевская ОПЗЖ оплатила 2 млн грн залога за "политэксперта" Юрия Дудкина. Его подозревают в государственной измене.

О залоге сообщил в Facebook депутат Харьковского городского совета Андрей Лесык.



Дудкин выступал в роли "политического эксперта" на подсанкционнных телеканалах 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также на российских.



"Залог 2 млн грн за Юрия Дудкина от депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесен. Деньги уже на депозитном счете Киевского Апелляционного суда", - заявил.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Юрия Дудкина в феврале. Ему сообщили подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам. 26 февраля Печерский районный суд Киева арестовал Дудкина на 2 месяца.