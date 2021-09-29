ОПЗЖ официально поддержала Добкина на выборах в Харькове

ОПЗЖ призвала всех членов партии поддержать Добкина. Фото: regionews

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила о поддержке кандидатуры Михаила Добкина на внеочередных выборах мэра Харькова.

Соответствующее решение принято Стратегическим советом партии, сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

"Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельности для его развития", - сказано в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что Добкина связывала многолетняя дружба и совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Кернес руководил избирательной кампанией Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Добкина на выборах мэра стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Добкина на должности председателя Харьковской областной государственной администрации Кернес впервые стал мэром города.

ОПЗЖ призвала всех членов партии и депутатов от ОПЗЖ в Харьковской области поддержать Добкина.

"Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов", - отметили в заявлении.