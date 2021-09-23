Опубликованы списки представителей "Российского союза ветеранов Афганистана", помогавших оккупировать Крым

Российский сенатор Клинцевич и еще 198 членов Российского союза ветеранов Афганистана награждены за оккупацию Крыма

Список из 199 представителей "Российского союза ветеранов Афганистана" (РСВА), которые непосредственно участвовали в операции РФ по оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году и в марте того же года были награждены российской властью, опубликован на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, четверо членов РСВА были награждены "Почетной грамотой за присоединение Крыма", девять были удостоены "Благодарности президента РФ за присоединение Крыма" и 186 представлены к "грамоте президента РФ за присоединение Крыма". В списке указаны имена и паспортные данные награжденных, в том числе и лидера РСВА, российского сенатора Франца Клинцевича.

"Убеждены, что списки вызовут интерес у представителей волонтерского и экспертного сообщества, которые занимается расследованиями военных преступлений России, а также привлекут внимание компетентных органов других стран, на территории которых фигуранты списков могут временно или постоянно прибывать и в нынешние время", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отмечают, что ещё в июне 2014 года в СМИ сообщалось о тайно награжденных за "крымскую кампанию" россиянах, часть из которых имели отношение к захвату украинских воинских частей и админзданий, часть участвовали в массовках под видом местных жителей, а часть оказывал информационную поддержку в Москве. Награды получили сперва чиновники, затем члены партий "Единая Россия" и "Патриоты России", а 31 марта - члены РСВА. Троим представителям РСВА вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, девятерых наградили грамотой "Благодарность президента РФ", а 186 человек удостоились "Почетной грамоты" с формулировкой "За активное участие в работе по укреплению дружбы между народами".

При том, что указы президента РФ не были опубликованы, награжденные не скрывали своих наград, отмечается в публикации. Тогда был представлен неполный их список.