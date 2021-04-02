Опубликовали список контрабандистов, против которых ввели санкции

СМИ опубликовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции.

Документ с перечнем опубликовало "Дзеркало тижня".

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

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Подсанкционных лиц президент Владимир Зеленский назвал топом украинских контрабандистов.

После очередного заседания СНБО ввели санкции против ряда лиц. "Впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - написал в Telegram президент Владимир Зеленский.