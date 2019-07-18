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четверг, 18 июля 2019 11:32

Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду

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Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
За три дня до парламентских выборов показали социологию. Фото: УНІАН

Пять партий проходят в Верховную Раду, еще две политсилы могут преодолеть проходной барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 17 июля, пишет "Інтерфакс-Україна"

Рейтинг политсил выглядит следующим.

"Слуга народу" президента Владимира Зеленского - 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. По сравнению с опросом с прошлой недели рейтинг вырос на 8%.

"Опозиційна платформа – За життя" кума Путина Виктора Медведчука - 10,5%, уменьшился на 2%.

"Європейська солідарність" Петра Порошенко - 7,7%, уменьшился на 0,7%.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко - 6,9%, минус 0,1%.

"Голос" Святослава Вакарчука - 5,9%, уменьшился на 2,9%.

С учетом погрешности могут пройти в парламент также партия "Сила і честь", которую готовы поддержать 3,8% определившихся и "Опозиційний блок" с поддержкой 3,1%.

Рейтинг других политсил набирает менее 3%.

Социологи опросили 2500 респондентов.

Погрешность исследования: не больше 2,%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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18
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