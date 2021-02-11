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Опрос КМИС: на первое место вышла партия Порошенко

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Опрос КМИС: на первое место вышла партия Порошенко
"Европейская Солидарность" по сравнению с опросом от 22 января нарастила поддержку на 2,8%. Фото: Еспресо.TV

На первое место в рейтинге политических партий вышла "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствует социологический опрос КМИС, проведенный 5-7 февраля.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля (но после решения СНБОУ), больше всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%. За партию "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%).

"Европейская Солидарность" по сравнению с опросом от 22 января нарастила поддержку на 2,8% среди тех, кто определился. Рейтинг "ОПЗЖ" упал на 3,9% среди тех, кто определился. "Слуга народа" добавила + 4,3% среди тех, кто определился.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проведен 5-7 февраля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4%.

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Дата
11
февраля

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