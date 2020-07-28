Оппонентка Лукашенко на выборах назвала Крым "фактически - российским"

Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым. Фото: TUT.by

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала Крым "юридически украинском, но фактически - российским"

При этом Тихановская отметила, что она как женщина против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние. Об этом она заявила в эфире "Еврорадио".

"Я могу сказать, как это принято в нашей стране и в соответствии с международным правом, юридически Крым является украинским, а фактически - российским", - сказала Тихановская.

Соперница Лукашенко назвала российско-украинскую войну "болезненным вопросом", который "разделяет людей".

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"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одного бока на другой. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", - подчеркнула Тихановская.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал", согласно которому задержали его соперника на президентских выборах, блогера Сергея Тихановского. Лукашенко объяснил свои действия тем, что политические конкуренты якобы хотят расшатать ситуацию внутри страны.