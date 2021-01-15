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пятница, 15 января 2021 12:27

ОП недоволен работой Степанова - СМИ

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ОП недоволен работой Степанова - СМИ
Зеленский недовольный Степановым. Фото:facebook.com/president.gov.ua

В Офисе президента недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова из-за неудачных переговоров по закупке вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Изданию сообщили, что компании Pfizer и Moderna ждали запрос от украинского Минздрава 8 месяцев.

"С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры через политическую составляющую", - сообщил источник.

В переговорный процесс вмешался Офис президента. Всем украинским послам поручено вести переговоры.

"Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой", - отметили изданию.

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Профильный заместитель председателя Офиса президента Юлия Соколовская рассказала, что такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. Вопросами переговоров также занимается вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Вакцинация украинцев от Covid-19 начнется в 1-м квартале в этом году. Ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью 3-ю фазу испытаний, которая предусматривает массовые исследования действия препарата. Украина подписала договор с компанией Sinovac. Эффективность этой вакцины менее 60%.
Вакцину для Украины будут закупать через международного посредника, а не госпредприятие "Медзакупивли Украины".

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