ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат

"Однако, если война начнется сейчас, то станет ядерной", - говорит Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Организация объединенных наций в нынешнем виде не имеет будущего. Реформировать ее может только третья мировая война. Об этом в интервью журналу "Країна" заявил Владимир Ельченко, посол Украины в США (2019-2021), постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019).

"Для реформирования ООН нужна третья мировая война. Организацию создали в 1945-м, ибо человечество увидело, что дальше так жить нельзя. Однако, если война начнется сейчас, то станет ядерной", – говорит Ельченко.

Добавляет: "В нынешнем виде ООН не имеет будущего. Надо многое менять. Это бюрократическая структура со 193 членами. Как что-то согласовать между ними? Выходишь с какой неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение".

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Когда принимаем резолюции по Крыму, то есть 80-90 голосов "за", отмечает дипломат. "Почти весь мир не признает оккупацию полуострова, а на голосованиях только половина нас поддерживает", – говорит Ельченко.

Интервью читайте в журнале "Країна".

Украина в ООН требует от РФ прекратить незаконные действия на море и выплатить компенсацию.