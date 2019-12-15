Онищенко взяли под стражу без права внесения залога

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Немецкий суд избрал меру пресечения нардепу VIII созыва Александру Онищенку в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом бывший народный избранник Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале.

Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

"Похоже рождественско-новогодние праздники Александр Онищенко проведет в немецкой тюрьме", - написал Мосийчук.

Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Аахен. Он выехал за границу 2016 года. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1613000000 грн.