"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа

В видеообращении Тихановська поздравила своего мужа и передала его слова к народу Беларуси. Фото: "Укринформ"

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко, опубликовала видеообращение к белорусам.

В нем Тихановська поздравила своего мужа с днем рождения и передала его слова.



"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей", — сказала она.





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Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал", согласно которому задержали его соперника на президентских выборах, блогера Сергея Тихановского. Лукашенко объяснил свои действия тем, что политические конкуренты якобы хотят расшатать ситуацию внутри страны.