"Омоложение" люстрации: у Зеленского объяснили, что будет с членами команды

Стефанчук выступил с инициативой президента назначить заместителя главы МИД Вадима Пристайко главой ведомства. Фото: УНИАН

Некоторые члены команды президента Владимира Зеленского будут люстрированы, если Верховная Рада примет его инициативу распространить закон о люстрации на лиц, которые занимали высокие государственные должности последние 5 лет.

Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук при обсуждении вопроса увольнения главы МИД Павла Климкина и назначения на эту должность Вадима Пристайко.

"Ко мне депутаты подходили, спрашивали, будет ли предложенный вами Пристайко попадать под люстрацию? Депутаты растеряны", - отметил спикер Андрей Парубий.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко спросила: "Значит ли это, что после принятие закона о люстрации в том виде, который сейчас видит команда президента и "Слуги народа", под люстрацию так же подпадают господин Данилюк, господин Абромавичус и другие члены новой команды нового президента Зеленского?"

"Нет у нас вопросов, связанных с тем, или это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. Это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал Стефанчук.

Сегодня президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.