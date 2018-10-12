Омелян изменил свои планы после давления НАБУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует идти в политику. Фото: Слово и Дело

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после завершения работы на нынешней должности планирует идти в политику. Хотя изначально планировал уделить свободное время семье.

"Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовное производство, открытое против Омеляна НАБУ - ред.) я вижу четкий путь - в политику", - сказал министр в эфире "Громадського".

Он уже имеет предложения от политсил, но пока не ведет никаких переговоров.

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"Я человек лояльный, человек командный, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги с той командой, с которой я работаю сейчас (Омелян был назначен на должность от "Народного фронта"- ред.)" , - отметил Емельян.

Министр также заявил, что для него важно, чтобы нынешний президент Украины остался на второй срок - чтобы проекты, которые реализует Министерство инфраструктуры, развивались дальше.

Кроме этого, он сообщил, что предложений присоединиться к "Блоку Петра Порошенко" не получал.

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Омелян сообщил, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками. 14 сентября Соломенский райсуд отпустил Омеляна на поруки, но обязал сдать загранпаспорта. В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки. 19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд арестовал имущество Омеляна.