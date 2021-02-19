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пятница, 19 февраля 2021 15:55

Олег Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет - НАПК

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Олег Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет - НАПК
Новиков заявил, что Ляшко подделал выигрыш в лотерею. Фото: УНИАН

Бывший нардеп Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому будто бы выиграл 571 045 грн.

"НАПК провело проверку, установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был привлечен к ответственности, но Конституционный суд отменил статью", - отметил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Радио НВ.

Если подделку докажут, то Ляшко обвинят в декларировании недостоверной информации.

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Статья предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 ч., либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 939 868 грн выигрыша в лотерею. Изменения в электронную декларацию внес 2 февраля. Выигрыш "слуга" получил в 1 день, 26 января, от 6 различных фирм. Компании имеют одинаковые юридические адреса, названия фирм разные.

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Дата
19
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