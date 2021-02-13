Окружному админсуду Киева урежут полномочия

Окружносу административному суду Киева урежут полномочия. Фото: radiosvoboda.org

Окружному административному суду Киева, известному многочисленными скандальными решениями, урежут полномочия.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал 3 законопроекта, касающиеся судебной ветви власти. И в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными. Об этом глава государства сообщил сегодня, 13 февраля.

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"Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, через которые ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, через которые общество недовольно действиями судей этого суда", - сказал Зеленский, передает ТСН.

Добавил, что среди подписанных им документов - законопроект о Высшем совете правосудия.

Подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК) ранее призвали президента Украины Владимира Зеленского. Электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения.