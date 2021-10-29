Окружение главы Харькова подозревают в миллиардном хищении Укрэксимбанка

Временный мэр Харькова и его родственники и партнеры попытались ограбить государственный банк на 1 млрд грн / Wikimedia Commons

Временный мэр Харькова Игорь Терехов, его родственники и партнеры стали фигурантами уголовного производства по хищению средств государственного Укрэксимбанка.

Группа лиц, среди которых, в частности родственники временного мэра Харькова Терехова, его бывшей жены и матери, завладели средствами Укрэксимбанка почти на 1 млрд грн. Об этом пишет УНН.

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Злоумышленники взяли кредит у банка под залог недвижимого имущества, а затем это имущество вывели в оффшоры, оставив государство без денег и залоговой собственности. Это произошло в 2019-2021 годах, когда Терехов занимал ответственные посты в мэрии Харькова.

Укрэксимбанк обратился к стражам порядка с заявлением о преступлении, в котором требует привлечь к ответственности указанных лиц. По заявлению банка открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В рамках производства также решают вопрос ареста недвижимого имущества, которое было в залоге банка – почти 100 тыс. кв м коммерческой недвижимости в Харькове. Кроме того, по заявлению банка открыли уголовное производство по статье об отмывании незаконно полученных средств, кредита банка и выводе ипотечного имущества из-под залога банка.

57,6% жителей Харькова, готовых идти на выборы мэра, планируют проголосовать за исполняющего обязанности главы Харькова Терехова. Выборы мэра в городе пройдут в воскресенье, 31 октября.