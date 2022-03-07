Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила

Верещук призвала цивилизованный мир надавить на Россию. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Россия ночью направила письмо с предложением объявить 7 марта режим тишины с 10:00 и открыть гуманитарные коридоры по маршруту из Киева в Беларусь и далее в РФ, а также из Сум и Харькова – сразу на Россию.

Украина в ответ направила свое видение гуманитарных коридоров и заявила, что предложение РФ является абсурдным и неприемлемым, сообщила в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Gazeta.ua.

"Россия уже дважды срывала открытие гуманитарных коридоров, обстреливая маршруты. Теперь россияне говорят, что готовы открыть их, но в сторону РФ. Это – неприемлемо и цинично. Не поедут наши люди из Иванкова, Димера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", - сказала она.

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Верещук добавила, что россияне сделали такое предложение, "учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона".

"Надеюсь, президент Макрон понимает, что его имя и искренняя попытка помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно РФ", – подчеркнула она.

Верещук призвала цивилизованный мир надавить на Россию.

"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - подчеркнула она.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики дважды срывали эвакуацию мирного населения, несмотря на договоренность делегаций. Как только "зеленые коридоры" должны были заработать, русские начинали обстрелы. На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.