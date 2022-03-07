Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила

 
Ексклюзивы
1/5
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 1944
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 945
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 2844
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3286
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 369
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 792
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Просмотров: 1881
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 171
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Просмотров: 639
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Просмотров: 279
Фото
Все фото
3
5
8
4
4
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Военные сообщили, что &quot;взяли&quot; Шуфрича - фотографировал блокпост
Военные сообщили, что "взяли" Шуфрича - фотографировал блокпост
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Видео
Все видео
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
Зеленский объяснил механизм поддержки украинских предпринимателей
Зеленский объяснил механизм поддержки украинских предпринимателей
Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила
Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила
Россия официально анонсировала на завтра обстрел Украины - Зеленский
Россия официально анонсировала на завтра обстрел Украины - Зеленский
Будем лупить вас вашей же техникой: показали новые трофеи украинских воинов
Будем лупить вас вашей же техникой: показали новые трофеи украинских воинов
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2772
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 405
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 756
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2592
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6831
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 468
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
понедельник, 07 марта 2022 11:33

Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила

1 Комментировать
Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила
Верещук призвала цивилизованный мир надавить на Россию. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Россия ночью направила письмо с предложением объявить 7 марта режим тишины с 10:00 и открыть гуманитарные коридоры по маршруту из Киева в Беларусь и далее в РФ, а также из Сум и Харькова – сразу на Россию.

Украина в ответ направила свое видение гуманитарных коридоров и заявила, что предложение РФ является абсурдным и неприемлемым, сообщила в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Gazeta.ua.

"Россия уже дважды срывала открытие гуманитарных коридоров, обстреливая маршруты. Теперь россияне говорят, что готовы открыть их, но в сторону РФ. Это – неприемлемо и цинично. Не поедут наши люди из Иванкова, Димера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуманитарные коридоры блокируют по указанию Путина – МВД Украины

Верещук добавила, что россияне сделали такое предложение, "учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона".

"Надеюсь, президент Макрон понимает, что его имя и искренняя попытка помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно РФ", – подчеркнула она.

Верещук призвала цивилизованный мир надавить на Россию.

"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - подчеркнула она.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики дважды срывали эвакуацию мирного населения, несмотря на договоренность делегаций. Как только "зеленые коридоры" должны были заработать, русские начинали обстрелы.

На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату 1 Просмотров: 63438
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 34419
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры Просмотров: 25419
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 24098
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21549
Политика
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия Просмотров: 198
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
 Просмотров: 981
Зеленский объяснил механизм поддержки украинских предпринимателей
Зеленский объяснил механизм поддержки украинских предпринимателей
 Просмотров: 414
"Явный прогресс по поставкам оружия" - Резников пообещал России сюрприз
"Явный прогресс по поставкам оружия" - Резников пообещал России сюрприз Просмотров: 1737
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
3
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
5
Помощник нардепа от ОПЗЖ восемь лет сливал ФСБ информацию об оборонке Украины
2
Обвал рубля: в России работники завода устроили масштабную забастовку
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
1
В окружении Путина раскол: западные санкции повлияли на российскую элиту – СНБО
1
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Голосов: 276
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть