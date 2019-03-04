Охранник Зеленского сообщил о прослушке

Автор: pravda.com.ua

Возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского нашли аппаратуру для прослушивания.

Об этом сообщает столичная полиция.

"В Шевченковское управления полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы" , - говорится в сообщении.

Оборудование изъяли. Полиция открыла производство по статье "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Она предусматривает штраф от 200 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы до 4 лет.

Глава МВД Арсен Аваков по этому поводу недоумевает, где граница между здоровой гонкой и преступлением.

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Выборы президента состоятся 31 марта. Главными претендентами на пост главы государства социологи называют Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.