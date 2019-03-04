Охранник Зеленского сообщил о прослушке

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 324
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1980
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1080
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2034
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1782
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3762
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2358
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1161
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2862
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1917
Фото
Все фото
3
11
2
4
4
Украинский президент стал рекордсменом
Украинский президент стал рекордсменом
Коррупция в оборонке, импичмент и &quot;зубы&quot; Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Коррупция в оборонке, импичмент и "зубы" Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Видео
Все видео
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Порошенко высмеял известный телеведущий
Порошенко высмеял известный телеведущий
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Порошенко: коррупционеры задолбали
Порошенко: коррупционеры задолбали
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1782
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2358
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1917
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1647
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 16:16

Охранник Зеленского сообщил о прослушке

  Комментировать

Автор: pravda.com.ua
 

Возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского нашли аппаратуру для прослушивания.

Об этом сообщает столичная полиция.

"В Шевченковское управления полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы" , - говорится в сообщении.

Оборудование изъяли. Полиция открыла производство по статье "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Она предусматривает штраф от 200 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы до 4 лет.

Глава МВД Арсен Аваков по этому поводу недоумевает, где граница между здоровой гонкой и преступлением.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майкл Щур поймал Зеленского на обмане

Выборы президента состоятся 31 марта. Главными претендентами на пост главы государства социологи называют Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Охранник Зеленского сообщил о прослушке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 36022
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 15534
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 14976
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 14546
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 10197
Политика
Украинский президент стал рекордсменом
Украинский президент стал рекордсменом
3
 Просмотров: 360
Труханов вступился за Жванецкого
Труханов вступился за Жванецкого Просмотров: 144
Зеленский готов брать деньги от Путина, чтобы купить очередную квартиру в Лондоне – блогер
Зеленский готов брать деньги от Путина, чтобы купить очередную квартиру в Лондоне – блогер Просмотров: 621
Рабинович, Мураев и братья Добкины попали в очередной позорный список
Рабинович, Мураев и братья Добкины попали в очередной позорный список Просмотров: 720
Зеленский - это кандидат олигархического компромисса с Россией - Александр Данилюк, "Спільна справа"
Зеленский - это кандидат олигархического компромисса с Россией - Александр Данилюк, "Спільна справа" 1 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
Голосов: 13964
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua