Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 3798
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 5616
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2790
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 441
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2232
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2061
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2907
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1431
Фото
Все фото
4
6
21
5
11
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&amp;Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от &quot;ЕС&quot; Корсунов нашел в своей машине прослушку
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Видео
Все видео
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Ермак прятался от журналиста в детской комнате
Ермак прятался от журналиста в детской комнате
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1422
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 810
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3330
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3762
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 567
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 15:57

Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ

  Комментировать
Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ
В ОП призвали Москву не отказываться от посреднических усилий Эрдогана. Фото: facebook.com/president.gov.ua

У президента Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

"Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения удерживающихся в плену людей или попавших в тяжелые жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. Тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, каким сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", – сказал Подоляк.

Добавил, что позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками и не только в нашем регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден собирается поговорить с Путиным и Зеленским

"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Турецкий президент в контактах со своим российским коллегой постоянно пытается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - подчеркнул чиновник.

Подоляк уточнил, что недавно Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал список удерживаемых РФ крымских татар и на освобождении которых настаивает Украина.

"Есть и другие такие примеры, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильно, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Они справедливы, сбалансированы и показывают интересы всего нашего региона в целом", - добавил советник главы ОП.

29 ноября стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией. Об этом глава государства сказал турецким журналистам в самолете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29261
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 9639
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9171
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 8919
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 7029
Политика
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба Просмотров: 423
К выступлению Зеленского в Раде депутатам напомнили о культуре
К выступлению Зеленского в Раде депутатам напомнили о культуре Просмотров: 594
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
4
 Просмотров: 2799
Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией
Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией Просмотров: 549
Рада заслушает отчет Резникова относительно обороноспособности Украины
Рада заслушает отчет Резникова относительно обороноспособности Украины Просмотров: 216
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
11
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
6
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
Минобороны проверяет видео со стрельбой Бутусова
Голосов: 9419
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть