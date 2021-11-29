Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ

В ОП призвали Москву не отказываться от посреднических усилий Эрдогана. Фото: facebook.com/president.gov.ua

У президента Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

"Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения удерживающихся в плену людей или попавших в тяжелые жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. Тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, каким сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", – сказал Подоляк.

Добавил, что позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками и не только в нашем регионе.

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"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Турецкий президент в контактах со своим российским коллегой постоянно пытается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - подчеркнул чиновник.

Подоляк уточнил, что недавно Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал список удерживаемых РФ крымских татар и на освобождении которых настаивает Украина.

"Есть и другие такие примеры, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильно, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Они справедливы, сбалансированы и показывают интересы всего нашего региона в целом", - добавил советник главы ОП.

29 ноября стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией. Об этом глава государства сказал турецким журналистам в самолете.