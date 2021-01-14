Офис президента заявляет об укреплении гривны

В ОП говорят о курсе гривны относительно доллара в этом году будет от 27 до 29, 5. Фото: @NationalBankOfUkraine

Усиленный карантин с 8 до 24 января существенно не повлияет на курс гривны к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну. Об этом сообщает сайт президента.

Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют, говорится в сообщении.

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2021 году курс гривны может составлять 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

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На курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу. Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет.

В этом году Министерство финансов привлекло на 2 аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Таким образом создаются основания для укрепления национальной валюты, сообщает сайт президента.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно.