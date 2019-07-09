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вторник, 09 июля 2019 14:07

Офис президента запустил Telegram-канал

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Офис президента запустил Telegram-канал
Канал в Telegram создали 4 июля. Фото: Fb

Офис президента Украины Владимира Зеленского запустил официальный канал в Telegram.

Об этом сообщили в Facebook представительства главы государства.

"Официальный канал Офиса президента запущен в месседжер Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости в удобное для вас способом", - говорится в сообщении.

В информации о канале указывается, что его создали 4 июля и по состоянию на 9 июля во нем уже 4 тыс. участников.

Официальные каналы ОПУ, кроме Facebook, есть в Twitter и YouTube.

Обновления здания Украинского дома под Офис президента Владимира Зеленского может стоить более 300 млн грн. Все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

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