Офис президента запустил Telegram-канал

Канал в Telegram создали 4 июля. Фото: Fb

Офис президента Украины Владимира Зеленского запустил официальный канал в Telegram.

Об этом сообщили в Facebook представительства главы государства.

"Официальный канал Офиса президента запущен в месседжер Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости в удобное для вас способом", - говорится в сообщении.

В информации о канале указывается, что его создали 4 июля и по состоянию на 9 июля во нем уже 4 тыс. участников.

Официальные каналы ОПУ, кроме Facebook, есть в Twitter и YouTube.

Обновления здания Украинского дома под Офис президента Владимира Зеленского может стоить более 300 млн грн. Все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.