Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 225
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 468
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1305
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 3150
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2340
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
4 Просмотров: 9063
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7039
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3231
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2376
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1467
Фото
Все фото
3
8
3
7
14
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
В Украину прибыла министр обороны Канады
В Украину прибыла министр обороны Канады
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Борис Джонсон прибыл в Украину
Борис Джонсон прибыл в Украину
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 918
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 972
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6903
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1638
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 486
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 17:07

Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ

  Комментировать
  Денис Монастырский
Денис Монастырский

В партии власти готовят отставку министра внутренних дел Дениса Монастырского, который за полгода в должности ослабил управленческую вертикаль, разбалансировал систему, что несет огромные риски на фоне угрозы нового витка агрессии. Речь об этом идет в статье "Коллапс МВД. Действительно ли Монастырский может потерять кресло?", опубликованной изданием Golos.ua.

"Украинское сообщество ждет сюрприз: Монастырский готовится освободить кресло главы МВД. Согласно информации из внутренних источников, Арахамия по заданию Зеленского уже начал кулуарно искать голоса за отставку Монастырского. Это решение было принято еще до Нового года. Во фракции "Слуг" подтверждают: под конец года среди сопартийцев и вправду ходила такая информация. Основная причина – недовольство результатами работы главы МВД. Всего за полгода огромная империя, которая ранее была самым эффективным и стабильно работающим ведомством страны, разваливается на части", - говорится в публикации.

Автор указывает, что министр просчитался, набрав слабую и непрофессиональную команду,

"Профессионализма критически не хватало. В частности, это вызвало проблему в коммуникации с другими руководителями ведомств системы. Из ведомства уже по канону "вычистили" огромное количество "старого состава", фактически лишив его носителей профессионализма и опыта на уровне руководства. При этом усиливающегося давления, неблагоприятных условий труда и нарастающей проблемы с заработными платами не выдержало огромное количество офицеров – в конце 2021-го областные руководители уже начали поднимать тревогу: "работать некому". Всего за несколько месяцев ведомство потеряло огромное количество офицеров", - отмечает он.

В публикации также упоминается о проваленном расследовании покушении на первого помощника Президента Шефира и скандале с замминистра Гогиашвили.

"Монастырский слаб – "Слуги" все такие. Я среди них интеллектуалов не видел. Ранее в системе МВД все руководители были профессиональными, включая начальников областных управлений. А сегодня что? Кого набрали? При нынешнем разгуле преступности это что, нормальный кадровый подход? Меняйте Монастырского, но так это ничего не даст. Профессионалы нужны. Общество в депрессии, в агрессии, война, цены людей доедают. С мест всех выгнали, кто хоть чуть-чуть что-то мог. Они не могут даже раскрыть покушение на убийство первого помощника Шефира. Что они вообще могут?" - заявляет политик Геннадий Москаль.

Автор статьи также обратил внимание на растущую коррупцию: "Антон Геращенко развернул целый "бэкофис МВД" и под видом сбора дани для министра ведёт свою подпольную деятельность. Та же история и с контрактами и закупками - без отката работа не начинается. Это особо ярко проявляется в работе сервисных центров МВД. Сюда на роль советника втиснули Криклия - он очень хорошо знает, как вербуют кадров в этой структуре. Обидно, что из-за банальной жадности из системы выкинули достойных и профессиональных людей, превратив структуру в помойку", - отмечается в публикации.

Согласно данным автора, отставка Д.Монастырского дело уже практически решенное, более того, уже подобрана замена.

"Зеленский принимает решение готовить отставку главу МВД, поскольку нужна более компетентная кандидатура, способная поддерживать работу ведомства. Хотя внутренние источники продолжают твердить – ищут удобного. Компетентность у ОП не в чести. А кандидатура на замену Монастырскому, как оказалось, уже есть – Вемир Давитян. Человек Давида Арахамии и Кирилла Тимошенко", - подчеркивается в статье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 38065
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 14022
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 4 Просмотров: 9063
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 8595
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 1 Просмотров: 7470
Политика
Граничит с предательством: в ЕС раскритиковали премьера Венгрии за встречу с Путиным
Граничит с предательством: в ЕС раскритиковали премьера Венгрии за встречу с Путиным Просмотров: 261
СБУ пришла с обысками на предприятия Ахметова-Новинского
СБУ пришла с обысками на предприятия Ахметова-Новинского Просмотров: 243
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
 Просмотров: 216
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
3
 Просмотров: 495
Борис Джонсон прибыл в Украину
Борис Джонсон прибыл в Украину
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
2
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 1082
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть