Офис президента готовит форум для Донбасса

"Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию", - Данилюк. ФОТО: "РБК-Украина"

Офис президента Владимира Зеленского готовит форум для обсуждения развития Донбасса и привлечения туда инвесторов. Проведут его осенью в Мариуполе.

Об этом в интервью BBC рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

Форум будет иметь экономическое направление.

"Позиция Зеленского в том, что в любых действиях должен быть результат. Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции - в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, международных финансовых организаций, а есть частный бизнес ", - сказал секретарь СНБО.

"Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию. Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему СБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформ, которые они поддерживают в Украине. Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений ", - добавил он.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступает против снятия экономической блокады Донбасса. По его мнению, решение о снятии блокады не будет иметь конкретных последствий. Поднимать вопрос о ее снятии надо с учетом оценки шагов "другой стороны".