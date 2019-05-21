Одиозного Портнова вызвали на допрос

Соратника Януковича Андрея Портнова вызвали на допрос. Фото: ukrinform.ua

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента, советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк, пишет theБабель

"Да, вызвали в качестве свидетеля", - сказал Горбатюк.

Портнова вызвали на 27 мая в качестве свидетеля по производствах по Евромайдану.

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Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что по возвращении в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".