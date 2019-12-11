Один из крупнейших маркетов успешно работает в Крыму несмотря на санкции

В Крыму действует Новус. Фото: Цензор.НЕТ

Чтобы сохранить бизнес в Крыму, литовская компания Novus перерегистрировалась через цепочку российских и европейских оффшорных компаний в нарушение санкций Евросоюза. Более того, компания сотрудничала с подсанкционными предприятиями из России по государственным контрактам, что также запрещают санкции Евросоюза.

Расследование провели российский общественный антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" и телеканал "Настоящее время".

Novus - это сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов, значительная часть которых расположена в Киеве. Компании открыли в 2008 году литовцы Игорь Беззуб и Раймондас Туменас. До аннексии Novus открыл свои магазины в западной части Украины на базе небольшой торговой сети, а в Севастополе - на базе крупнейшей торговой сети "Ален".

После аннексии Крыма, "Novus Украина" распространила заявление о том, что будет работать в Крыму и в дальнейшем. По мнению основателей компании, бизнес должен быть вне политики. Свою деятельность на полуострове Novus вела через украинскую компанию "Планета" Спорт ", которая уже в ноября 2014 года была перерегистрирована в российском коммерческом реестре. Владельцами оставались украинские юридические лица.

С августа 2016 года "Планетой" Спорт "завладела краснодарская компания" ПБК Трейдинг ", которая принадлежит кипрским компаниям Nigazum Holdings и Skopian Holdings. Конечным владельцем кипрских компаний является литовская BT Invest Раймондаса Туменас.

Несмотря на действующие санкции ЕС, ООО "Планета" Спорт "заключало государственные контракты с компаниями, которые подпадали под ограничения. С 2016 по 2019 годы ООО" Планета "Спорт" на основании четырех государственных контрактов в аннексирована Крыму предоставляла услуги субаренды государственном Российском национальном коммерческом банку на сумму 7,9 млн рублей или 126 000 долларов.

В 2017 году представители BT Invest признали, что заключали госконтракты с банком, но заявили, что нарушением санкций это не считают.

Кроме этого, литовское МИД после первой публикации "Муниципального сканера" инициировало проверку по подозрению в нарушении международных санкций, а прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование. Однако летом 2019 дело уже было закрыто за отсутствием доказательств.

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В Крыму более 5 лет действуют санкции в отношении компаний. За этот период многие владельцы закрыли бизнес или продали его. Однако многие из тех, кто нашел возможность обойти санкции, написали в ТСН.