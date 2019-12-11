Компании Фирташа и Ахметова работают в Крыму, не смотря на все санкции

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
1 Просмотров: 1908
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1908
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 738
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 558
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4419
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9882
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20061
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
11
3
10
5
6
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Видео
Все видео
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1584
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9882
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2601
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2700
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 747
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 08:53

Компании Фирташа и Ахметова работают в Крыму, не смотря на все санкции

  Комментировать
Компании Фирташа и Ахметова работают в Крыму, не смотря на все санкции
Не смотря на санкции, некоторые компании работают в Крыму. Фото: Слово и дело

В Крыму более 5 лет действуют санкции в отношении компаний. За этот период многие владельцы закрыли бизнес или продали его.

Однако многие из тех, кто нашел возможность обойти санкции, написали в ТСН.

Нарушение обнаружили журналисты расследований "Настоящего времени" и "Муниципального сканера". Работники СМИ 6 месяцев исследовали крымский бизнес и обнаружили доказательства нарушений санкций.

Среди нарушителей оказались миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, перевозивших "зеленых человечков", российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком Bank of New York Mellon.

Еще в прошлом году заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Андрей Кулик рассказал, что на полуострове до сих пор работают европейские и американские компании. Однако делают это тайно. А с лета этого года российское правительство разрешило скрывать из государственного реестра информацию о компании, находящиеся под иностранными санкциями, работают с гособоронзаказом или имеют там свои филиалы.

Санкции также касаются многих физических лиц. Однако, как отмечают журналисты, во многих странах ЕС нет структур, которые отвечают за соблюдение режима санкций, так и наказаний как таковых за их нарушение нет.

За 6 месяцев расследования некоторые компании таки ушли из Крыма и перестали нарушать санкции. Но это не снимает с них ответственности, отметили специалисты по санкционного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сепаратиста из Крыма отправили за решетку

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по "Проблемы милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей" дает понять международному сообществу, что Украина ведет справедливую войну против РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компании Фирташа и Ахметова работают в Крыму, не смотря на все санкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Первый цирк возвели на Елисейских полях

Самое читаемое
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 20007
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
6
 Просмотров: 13456
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 10602
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 9999
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 9954
Крым
Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера
Понаехали: русский из Новосибирска ограбил крымского пенсионера Просмотров: 207
Резолюция ООН по Крыму усиливает позиции Украины на переговорах - эксперт
Резолюция ООН по Крыму усиливает позиции Украины на переговорах - эксперт
 Просмотров: 126
В подписанном коммюнике о крымских пленников и речи не идет - Чубаров
В подписанном коммюнике о крымских пленников и речи не идет - Чубаров 1 Просмотров: 234
Сепаратиста из Крыма отправили за решетку
Сепаратиста из Крыма отправили за решетку Просмотров: 261
Воронченко рассказал о дальнейшей судьбе украинских моряков
Воронченко рассказал о дальнейшей судьбе украинских моряков Просмотров: 324
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 6615
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua