Не смотря на санкции, некоторые компании работают в Крыму. Фото: Слово и дело

В Крыму более 5 лет действуют санкции в отношении компаний. За этот период многие владельцы закрыли бизнес или продали его.

Однако многие из тех, кто нашел возможность обойти санкции, написали в ТСН.

Нарушение обнаружили журналисты расследований "Настоящего времени" и "Муниципального сканера". Работники СМИ 6 месяцев исследовали крымский бизнес и обнаружили доказательства нарушений санкций.

Среди нарушителей оказались миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, перевозивших "зеленых человечков", российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком Bank of New York Mellon.

Еще в прошлом году заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Андрей Кулик рассказал, что на полуострове до сих пор работают европейские и американские компании. Однако делают это тайно. А с лета этого года российское правительство разрешило скрывать из государственного реестра информацию о компании, находящиеся под иностранными санкциями, работают с гособоронзаказом или имеют там свои филиалы.

Санкции также касаются многих физических лиц. Однако, как отмечают журналисты, во многих странах ЕС нет структур, которые отвечают за соблюдение режима санкций, так и наказаний как таковых за их нарушение нет.

За 6 месяцев расследования некоторые компании таки ушли из Крыма и перестали нарушать санкции. Но это не снимает с них ответственности, отметили специалисты по санкционного права.

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Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по "Проблемы милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей" дает понять международному сообществу, что Украина ведет справедливую войну против РФ.