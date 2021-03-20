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суббота, 20 марта 2021 12:20

Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем

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Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Шмыгаль рассказал, возможно ли силовое возвращение Донбасса. Фото: censor.net

Украина собирается осуществлять возврат Донбасса только политико-дипломатическим путем.

Прежде всего, речь идет о возвращении украинских граждан, которые вынужденно оказались в оккупации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Bild.

"На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - заявил премьер.

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Председатель ОБСЕ Анн Линде убеждена, что Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха. В то же время, забывать о своих неподконтрольных территориях также не стоит.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение о Донбасса.

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