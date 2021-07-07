ОБСЕ выпустила резолюцию с осуждением оккупации Крыма и части Донбасса

ОБСЕ опубликовало резолюцию c осуждением действий России в Крыму и на Донбассе. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требует освободили украинские территории.

"Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская Ассамблея ОБСЕ только что приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украиной, и строго осуждает военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях", - отметил председатель делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев, сообщает Общественное.

Документ также осудил попытки РФ заблокировать Керченский пролив и Азовское море, что противоречит международному праву.

Резолюция также осудила нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе, милитаризацию оккупированного полуострова и незаконную паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по крымским татарам. Она подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым - это Украина.

ПАСЕ отмечает серьезное насилие, включая пытками, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершаются против крымских татар представителями российского режима.