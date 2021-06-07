Общественная нетерпимость к коррупции - Зеленский озвучил стратегию

Зеленский говорит о неотвратимости наказаний за коррупцию. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский говорит, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять внесенный на рассмотрение правительством проект закона об основах государственной антикоррупционной политики. Об этом он заявил на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference в понедельник.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия.

Депутатам необходимо как можно быстрее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики до 2024 года и утвердить эту стратегию", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

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Такая стратегия по словам президента должна содержать несколько главных принципов:

- оптимизация функций государственных органов и недопущение их дублирования;

- цифровая трансформация реализации полномочий органов власти, полное открытие данных;

- удобные и законные сервисы;

- неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения, общественная нетерпимость к коррупции;

- утверждение культуры добропорядочности и уважения к верховенству права.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет, сообщали СМИ.