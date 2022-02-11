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пятница, 11 февраля 2022 01:21

Общего документа не будет. Но есть воля договариваться – Ермак

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Общего документа не будет. Но есть воля договариваться – Ермак
Ермак на брифинге рассказал о результатах встречи советников "нормандской четверки". Фото: РБК-Украина

Советникам "нормандской четверки" не удалось согласовать общий документ.

Об этом сказал глава офиса президента Андрей Ермак на брифинге.

"Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры. Все согласились с тем, что необходимо разблокировать работу ТКГ. Мы не смогли придти к общему документу", - сказал Ермак.

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Он заявил, что советники продолжат ряд встреч. Глава ОП не исключил, что следующая встреча может состояться в Турции, однако главное — результат, а не место встречи".

"Мы точно встретимся. Мы не будем останавливать этот процесс. Мы точно будем продолжать говорить. Да, есть противоречия, но есть воля продолжать и есть воля договариваться", сказал Ермак.

Он поблагодарил мировых партнеров Украины за поддержку.

"Украина должна получить определенные гарантии безопасности. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства. И Украина получит гарантии как экономической, так и общей безопасности. Мы не можем сегодня говорить о какой-либо безопасности без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной эффективной безопасности нашей страны. Я думаю, в этом заинтересованы все наши партнеры", - сказал Ермак.

Он никак не прокомментировал призыв президента США Джо Байдена покинуть Украину гражданам США уже сейчас. "Я этого сообщения не видел и не могу его комментировать", - сказал Ермак.

Заявление Байдена было обнародовано в то время, когда шли нормандские переговоры советников.

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась около 9 часов.

Переговоры начались около 15.30 по киевскому времени.

Украинская сторона надеялась на сегодняшней встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.

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