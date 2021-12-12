Оборонное летальное оружие в украинской армии будет удерживать Кремль от новых атак на Украину - Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Единство государств НАТО и Евросоюза в противостоянии агрессивным намерениям России, солидарность с Украиной в нашей борьбе за сохранение суверенитета территориальной целостности от захватнических посягательств Кремля следует подкрепить и предоставлением украинской армии летального оборонительного оружия. Это станет весомым аргументом для сдерживания Путина. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в интервью авторитетному немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он продолжает активную внешнеполитическую деятельность, проводя переговоры с западными коллегами, а также призывая союзные страны помочь Украине через многочисленные зарубежные интервью.

"Годами я говорю одно и то же: нам нужно единство государств в ЕС и в НАТО. Кроме того, нам нужна ваша солидарность, потому что Украина борется не только за себя, но и за свободу и демократию", – сказал он.

"Нам нужны санкции против России. Второе – Украине необходим План действий по членству в НАТО. В-третьих, нам нужны поставки из Европы, в том числе из Германии, летального оборонительного оружия. Мы не собираемся этим атаковать русские войска на территории России, это невозможно. Но когда российские ВВС бомбят украинские территории, нам нужны противовоздушные ракеты. Также боевые дроны и радары. Путин должен знать, что цена атаки будет высока и что он проигрывает войну на внутреннем фронте", – заявил Порошенко.

Он также отметил важность сохранения и усиления экономических санкций для сдерживания российской агрессии против Украины.

"Это касается прежде всего нового федерального правительства: санкции против "Северного потока-2". Ввод этого газопровода в эксплуатацию был бы приглашением Путина атаковать украинские газотранспортные магистрали. "Северный поток" является проблемой для европейской и глобальной безопасности", - отметил политик.

Порошенко отметил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель сделала все возможное, чтобы не провоцировать дальнейшее строительство газопровода. Ангела Меркель была большим дипломатом, большим лидером в Европе. Я увлекаюсь ею и тем, как она вела переговоры с Путиным в Минске. Более того, это остановило строительство трубопровода даже без разговоров об этом. Строительство набрало скорость только в 2019 и 2020 годах", – сказал он.

Он особо отметил огромную роль Канцлера Меркель в спасении нашей страны в трудные времена: "Она может считать себя крестной матерью Украины. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить ее и всех, кто присоединился", – заметил он.

Кроме того, лидер "Европейской Солидарности" предупредил, что поставки энергоносителей могут стать еще одним фактором для развертывания конфликта.

"Россия блокирует поставки угля из Казахстана и других стран в Украину. Это большая проблема. ЕС и Киев должны немедленно обсудить это. Эта проблема может подвергнуть серьезной угрозе поставки энергии. Природный газ является инструментом коррупции и может использоваться как оружие в гибридной войне. Сейчас Путин пытается шантажировать Европу из-за высокой цены на газ", – сказал он.

Порошенко добавил, что во время его президентства Украина полностью перестала покупать газ у России.