Обновленные окружные прокуратуры начали работу

15 марта начали работу новые окружные прокуратуры. Фото: gp.gov.ua

Вместо местных прокуратур с 15 марта начали работать окружные. В системе органов прокуратуры будет функционировать 181 окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook.

Из 155 местных образовали 181 окружную.

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"Новые окружные прокуратуры сформированы по новому более эффективным принципу - разрабатывая их модель мы учитывали результаты функционально-организационного анализа, проведенного при поддержке Совета Европы. Среди предназначенных руководителями прокуратур - 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы. Мы завершаем большой этап кадрового очистки и трансформации органов прокуратуры и сосредотачиваемся на развитии ради эффективности институты и доверия к ней общества", - прокомментировала завершения реформы Ирина Венедиктова.

Осенью 2019 Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры, которая предусматривала переаттестацию прокуроров и изменение всей структуры. Вместо Генеральной прокуратуры в январе 2020 года был создан Офис генерального прокурора. Новые областные прокуратуры начали работать в сентябре.