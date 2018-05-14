Обновления ЦИК, идентификация полиции, запрет рекламы табака - Раде дали задания на неделю

Верховная Рада начала пленарную неделю.

После 3 недель депутаты снова собрались в сессионном зале. Зарегистрировались 344 избранника из 423.

С 15 по 18 мая парламент имеет 7 приоритетов, сообщают в "Реанімаційний пакет реформ".

Депутаты должны назначить новый состав Центральной избирательной комиссии и принять за основу:

Изменения в законы относительно возобновления кредитования.

Документ усиливает права кредиторов, в том числе банков, в правоотношениях с ипотекой (порукой и залогом), в том числе на стадии обращения взыскания на имущество должника. Регулирует пробелы, которые используют должники с целью избежания выполнения обязательств.

Изменения о регулировании отношений в государственной службе. Предусмотрено унифицировать подходы к государственной службе во всех органах государственной власти.

Изменения в закон "О Национальной полиции" по идентификации полицейских.

Это будет способствовать повышению прозрачности предоставления полицейских услуг, увеличению эффективности защиты своих прав гражданами, уменьшению количества случаев злоупотребления властью, превышение власти и служебной халатности полицейскими;

Изменения законов по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Речь идет о маркировке и упаковке табачных изделий, включая медицинские предупреждения; регулировании продуктов, связанных с табачными изделиями; полном запрете рекламы табачных изделий в интернете.

Следить за трансляцией из парламента можно ЗДЕСЬ.

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18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента Петра Порошенко об увольнении 13 членов ЦИК, в частности ее председателя Михаила Охендовского. В то же время рекомендовал парламенту рассмотреть 14 новых кандидатов , которых тоже предложил президент по предложениям фракций и групп.