Обновления ЦИК, идентификация полиции, запрет рекламы табака - Раде дали задания на неделю

Верховная Рада начала пленарную неделю.
После 3 недель депутаты снова собрались в сессионном зале. Зарегистрировались 344 избранника из 423.
С 15 по 18 мая парламент имеет 7 приоритетов, сообщают в "Реанімаційний пакет реформ".
Депутаты должны назначить новый состав Центральной избирательной комиссии и принять за основу:
Изменения в законы относительно возобновления кредитования.
Документ усиливает права кредиторов, в том числе банков, в правоотношениях с ипотекой (порукой и залогом), в том числе на стадии обращения взыскания на имущество должника. Регулирует пробелы, которые используют должники с целью избежания выполнения обязательств.
Изменения о регулировании отношений в государственной службе. Предусмотрено унифицировать подходы к государственной службе во всех органах государственной власти.
Изменения в закон "О Национальной полиции" по идентификации полицейских.
Это будет способствовать повышению прозрачности предоставления полицейских услуг, увеличению эффективности защиты своих прав гражданами, уменьшению количества случаев злоупотребления властью, превышение власти и служебной халатности полицейскими;
Изменения законов по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.
Речь идет о маркировке и упаковке табачных изделий, включая медицинские предупреждения; регулировании продуктов, связанных с табачными изделиями; полном запрете рекламы табачных изделий в интернете.
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