 
Ексклюзивы
1/5
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 900
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 297
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6066
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 6246
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2160
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3537
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4410
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4788
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
20
4
6
7
9
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Видео
Все видео
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 9243
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2160
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6885
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3024
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1548
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 23:35

Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
20

  Комментировать

Текст законопроекта про импичмент
Текст законопроекта про импичмент
Текст законопроекта про импичмент
Текст законопроекта про импичмент
Текст законопроекта про импичмент

На официальной странице Верховной Рады Украины обнародовали текст законопроекта о процедуре импичмента президента, который предложил Владимир Зеленский.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 10340.

Парламент может начать процедуру в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного большинства (минимум 226). В случае поддержки Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию.

В состав этой ВСК входят нардепы, специальный прокурор и специальные следователи. Также в законопроекте содержится ряд требований к специальному прокурору и следователям, которые будут предназначены в соответствующей ВСК. Именно комиссия имеет право расследовать возможное совершение преступления президентом и готовит соответствующие выводы.

После проведения специального заседания парламента, заслушивания выводов, позиции президента и свидетелей, Рада принимает решение об обвинении президента Украины. Ее принимают тайным голосованием путем подачи бюллетеней. В случае принятия этого постановления его передают на рассмотрение Конституционному суду и Верховному суду.

После одобрительного заключения судов о конституционности проведенной процедуры и имеющихся доказательств преступления Рада начинает рассматривать постановление об отстранении президента от должности в порядке импичмента. Оно также принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней и за нее должны проголосовать не менее трех четвертей депутатов от конституционного большинства (минимум 338).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созывает СНБО - назвали причину

Импичмент - в конституциях некоторых государств процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Результатом импичмента, как правило, является досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности. При импичменте главы государства такое решение принимается конституционным большинством парламента. Разные страны отдельно определяют процедуру импичмента в соответствии с собственным законодательством. В демократических государствах импичмент является одним из элементов контроля над властью страны и необходим для сохранения стабильности общественного и конституционного строя. Импичмент также средством недопущения авторитаризма и механизмом обеспечения национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 45112
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 29260
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 25363
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 24025
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте 26 Просмотров: 14931
Политика
Зеленский созывает СНБО - назвали причину
Зеленский созывает СНБО - назвали причину Просмотров: 1269
Саакашвили говорит, что имеет право идти в Раду
Саакашвили говорит, что имеет право идти в Раду Просмотров: 729
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
4
 Просмотров: 4896
На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5% - политолог
На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5% - политолог Просмотров: 198
Саакашвили рассказал, что будет делать в Украине
Саакашвили рассказал, что будет делать в Украине 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
26
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 4630
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua