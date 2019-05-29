Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента

На официальной странице Верховной Рады Украины обнародовали текст законопроекта о процедуре импичмента президента, который предложил Владимир Зеленский.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 10340.

Парламент может начать процедуру в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного большинства (минимум 226). В случае поддержки Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию.

В состав этой ВСК входят нардепы, специальный прокурор и специальные следователи. Также в законопроекте содержится ряд требований к специальному прокурору и следователям, которые будут предназначены в соответствующей ВСК. Именно комиссия имеет право расследовать возможное совершение преступления президентом и готовит соответствующие выводы.

После проведения специального заседания парламента, заслушивания выводов, позиции президента и свидетелей, Рада принимает решение об обвинении президента Украины. Ее принимают тайным голосованием путем подачи бюллетеней. В случае принятия этого постановления его передают на рассмотрение Конституционному суду и Верховному суду.

После одобрительного заключения судов о конституционности проведенной процедуры и имеющихся доказательств преступления Рада начинает рассматривать постановление об отстранении президента от должности в порядке импичмента. Оно также принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней и за нее должны проголосовать не менее трех четвертей депутатов от конституционного большинства (минимум 338).

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Импичмент - в конституциях некоторых государств процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Результатом импичмента, как правило, является досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности. При импичменте главы государства такое решение принимается конституционным большинством парламента. Разные страны отдельно определяют процедуру импичмента в соответствии с собственным законодательством. В демократических государствах импичмент является одним из элементов контроля над властью страны и необходим для сохранения стабильности общественного и конституционного строя. Импичмент также средством недопущения авторитаризма и механизмом обеспечения национальной безопасности.