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понедельник, 28 октября 2019 23:17

О чем Зеленский говорил со "слугами" на закрытом заседании

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О чем Зеленский говорил со &quot;слугами&quot; на закрытом заседании
Зеленский пришел на закрытое заседание "Слуги народа". Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник вечером попросил народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о незаконном обогащении.

"Президент опять в очередной раз попросил поддержать законопроект №1031. Он есть в повестке дня и в принципе давно уже. Сейчас имеется финальная компромиссная такая форма этого законопроекта и, в принципе, наша фракция готова поддерживать. Так же я слышал, что "Голос" будет поддерживать, возможно, присоединятся другие фракции. Это сложный законопроект, он будет рассматриваться, возможно, день, потому что там много поправок, они много будут голосоваться", - рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Укринформ.

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Он предположил, что рассмотрение этого законопроекта в парламенте могут начать в среду.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос привлечения к ответственности на законных основаниях представителей прошлой власти.

"Коллеги поднимали вопрос о Федине (народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина - ред.) и г-же Зверобий (волонтер Маруся Зверобий - ред.), вопрос Стерненко (одесский общественный активист Сергей Стерненко - ред.), вопрос вообще исполнения полномочий генерального прокурора и решения вопросов относительно привлечения к ответственности представителей прошлой власти на основе закона, то есть на законных основаниях", - рассказал член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

По словам депутата, на заседании также обсуждались вопросы социально-экономического развития.

"Обсуждали социально-экономические фонды, социально-экономическое развитие, распределение субвенций на 2019-20 годы. Дискуссия довольно такая жесткая, потому что это вопрос выполнения обязательств перед избирателями, решения бытовых вопросов, которые там есть. Работаем дальше, потому что на сегодня этот механизм требует дополнительного обсуждения", - сказал Дубинский.

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В понедельник фракция "Слуга народа" провела закрытое заседание фракции. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

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